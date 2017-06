12 modi per risparmiare acqua

Risparmiare acqua non è così semplice come risparmiare energia elettrica, ma anche in questo caso ci sono delle strategie da attuare. Oggi ve ne proponiamo giusto 12 per salvare l’acqua, una risorsa importante per l’intero globo.

1) Controlla le impostazioni della Lavastoviglie, il sistema preimpostato al momento dell’acquisto, non è “l’eco mode”. Impostate la modalità eco, inoltre, spegnete la modalità “asciugatrice” e lasciate asciugare le stoviglie all’aria.

2) Fare meno lavatrici! Azionate la lavatrice solo a pieno carico, lo stesso vale per la lavastoviglie, non effettuate il lavaggio finché non è del tutto piena.

3) Lavate frutta e verdura in una ciotola e non sotto l’acqua corrente.

4) Sfruttate l’acqua piovana. In commercio si trovano dei contenitori da poggiare sotto la tubatura della grondaia. Questo vi aiuterà a recuperare l’acqua piovana per irrigare il giardino.

5) Quando annaffiare le piante? Se abitate in una zona secca e calda, irrigate il giardino e l’orto in serata, se abitate in una zona umida, allora irrigate in mattinata. Questo perché il calore pomeridiano può far evaporare molto più velocemente l’acqua, sottraendola alle vostre piante. Annaffiate le piante solo quando è necessario.

6) Consumare pasti privi di proteine animale. Con un’alimentazione vegetariana dimezzerete la vostra impronta idrica, non dovete necessariamente diventare vegani o vegetariani ma mangiare meno carne aiuterà a ridurre il dispendio idrico. Provate a sostituire la carne nella vostra dieta prediligendo altri alimenti.

7) Ridurre l’utilizzo di carta. La produzione di carta pesa sulla spesa idrica circa 106 miliardi di litri. Un modo per ridurre il consumo di carta? Quando si riceve “posta spazzatura”, chiamate il negozio che ve l’ha inoltrata e chiedetegli di sospendere l’inoltro dei loro volantini promozionali!

8) Chiudere il rubinetto. Sembra ovvio no? Peccato che ciò non avviene quando si lavano i denti o i piatti, tra un risciacquo e l’altro.

9) Fate docce più brevi. Un altro suggerimento ovvio ma se riducete la vostra doccia di soli 30 secondi avrete salvato circa 3 litri d’acqua……….https://www.ideegreen.it