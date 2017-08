Che cos’è la siccità, come si misura

A differenza dell’aridità – termine con il quale si indica una condizione di permanente carenza di risorse idriche caratteristica del clima di un determinato luogo – la siccità è una condizione temporanea e relativa, definita come uno scostamento rispetto alle condizioni medie (climatiche) del luogo in esame. Così in una regione piovosa si parlerà di siccità in presenza di una quantità di piogge che altrove, in un luogo arido, sono da considerarsi abbondanti.

Data l’enorme importanza della risorsa idrica per l’ambiente e per l’uomo, gli impatti della riduzione della sua disponibilità sono molteplici. Perciò non esiste un’unica definizione di siccità ma occorre specificare a quale ambito di fenomeni (naturali, sociali, economici) ci si riferisce. Si parla quindi di: