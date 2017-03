Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement

……Pour mémoire, chez l’adulte, un consensus international existe pour l’utilisation de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) comme critère de mesure de l’obésité. La classification internationale définit l’obésité chez la femme comme chez l’homme jusqu’à 65 ans, par un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m². Au dessus d’un IMC de 30 on parle d’obésité, au delà de 40 d’obésité massive. Entre 25 et 29,9 il s’agit de surpoids. Par ailleurs, chez l’adulte, l’adiposité abdominale est associée à des complications métaboliques et vasculaires. Le tour de taille est l’indice anthropométrique le plus simple pour estimer l’importance des dépôts adipeux abdominaux. Un tour de taille de plus de 90 cm chez la femme et de plus de 100 cm chez l’homme caractérise l’obésité abdominale (WHO World Health Organization 1997). Chez le sujet âgé il n’existe pas de définition consensuelle de l’obésité……..

Ulteriori informazioni: https://www.anses.fr