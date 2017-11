Acqua piovana

L’acqua piovana è una risorsa naturale preziosa che è stata raccolta da famiglie australiane per uso domestico sin dai tempi coloniali.

Le possibilità di raccolta e di utilizzo dell’acqua piovana variano in base alla posizione. Le famiglie urbane hanno in genere un collegamento ad una rete idrica a rete (trattata), ma possono ridurre notevolmente l’utilizzo dell’acqua di rete installando un sistema di raccolta dell’acqua piovana.

La maggior parte delle famiglie rurali deve alimentare tutta la loro acqua sulla loro proprietà, e spesso l’acqua piovana fornisce una migliore qualità di approvvigionamento delle famiglie rispetto a quella del fiume, del foro o della diga.

Benefici

L’utilizzo di acqua piovana può ridurre le bollette d’acqua, fornire un’alimentazione alternativa durante le restrizioni d’acqua e contribuire a mantenere un giardino verde e sano. A seconda delle dimensioni del serbatoio e del clima, l’utilizzo dell’acqua di rete può essere ridotto fino al 100%. Questo a sua volta può aiutare:

ridurre la necessità di nuove dighe o impianti di dissalazione proteggere i flussi ambientali rimasti nei fiumi ridurre i costi operativi delle infrastrutture.

La raccolta delle acque piovane diminuisce anche il deflusso delle acque piovane, contribuendo così a ridurre l’allagamento locale e la pulizia delle insenature.

Costi

A parte il costo di up front, ci sono costi di energia elettrica in corso se una pompa fa parte del sistema e la manutenzione continua per il proprietario di abitazione.

I ritorni sono disponibili da governi australiani, statali, territoriali e locali. Vai a www.yourenergysavings.gov.au per controllare i rimborsi governativi australiani, statali o territori disponibili per la tua proprietà e contattare direttamente il tuo consiglio per scoprire se offrono sconti. La quantità di rimborso dipende normalmente dal volume del serbatoio e dai tipi di usi domestici per l’acqua.

Uso di acqua piovana

L’acqua piovana raccolta da un sistema ben progettato e ben mantenuto può essere adatto a tutti gli usi domestici. Più usi, maggiore è il risparmio in acqua di rete. Tenete a mente che la quantità di acqua utilizzata per bere e cucinare è relativamente piccola e che i reparti sanitari statali e territoriali raccomandano di utilizzare l’approvvigionamento idrico reticolato per bere e cucinare perché viene filtrato, disinfettato e, in genere, fluorurato. Per ulteriori informazioni, consultare il dipartimento sanitario dello Stato o del territorio….il seguente articolo è stato tradotto …http://www.yourhome.gov.au