Tetti verdi, tipologie, tecniche costruttive e vantaggi

La diffusione dei tetti verdi è aumentata in relazione al crescente interesse per l’architettura sostenibile e la bioedilizia. Il tetto verde, o tetto giardino, può essere di tipo intensivo o estensivo; una classificazione che dipende da diversi fattori: la quantità di terra, gli interventi di manutenzione, il peso e l’accessibilità. Di sicuro portano benefici: mitigazione del microclima, risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento atmosferico e sonoro, riduzione della velocità di deflusso delle acque, crescita della biodiversità, miglior rendimento dei pannelli fotovoltaici in copertura e infine benefici sociali ed economici. Il progetto europeo Clever Cities, finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020, permette di capire tipologie, tecniche costruttive e vantaggi delle coperture a verde…https://www.infobuildenergia.it/