Comitato cittadino Sulmona

Sulmonambiente è il blog dei comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, i cui membri lottano per la difesa e la valorizzazione del proprio territorio, che ormai da anni subisce (laddove non regnano semplicemente indifferenza e immobilismo) le conseguenze di scelte politiche superficiali, con un unico risultato: il deterioramento del benessere socio-economico della popolazione da un lato, l’abbandono della città e del patrimonio ambientale dall’altro.

L’idea di ritagliare uno spazio sul web nasce dal desiderio di migliorare e rendere capillare l’informazione locale, nella speranza di accrescere non solo la consapevolezza di ciò che accade intorno a noi, ma anche la voglia di agire in iniziative comuni.

L’ultima assurdità che vede tra i protagonisti Sulmona è il progetto della società Snam Rete Gas di realizzare il metanodotto Brindisi-Minerbio che, oltre ad attraversare la città, avrà da noi la sua centrale di compressione (presso Case Pente, non lontano dal cimitero), con impatto ambientale dannoso e in compenso nessun beneficio economico (che bell’affare!!)…https://sulmonambiente.wordpress.com