La gran mole di dati statistici e informazioni raccolte ogni anno con Ecosistema Urbano, il Rapporto annuale di Legambiente sulle performance ambientali delle città, offre anche l’occasione per segnalare alcune ‘buone pratiche’. Si tratta di trasformazioni, più o meno significative, già avviate in alcuni centri urbani del nostro Paese.

Esperienze riproducibili, spesso senza spendere troppi soldi o inseguire sogni irraggiungibili, e che dimostrano che il cambiamento è possibile, anzi è a portata di mano, quando c’è davvero la voglia di creare discontinuità con il passato e di mettere in campo azioni per ridurre gli impatti ambientali e migliorare la vivibilità delle città e la qualità della vita…https://www.legambiente.it/