Impianto a biomasse a Roma Est

L’impianto, proposto dall’azienda agricola Salone a.r.l., sita in Via Prenestina 1280 prevede il trattamento di 75.000 t/a di rifiuti organici con produzione di energia: un impianto di dimensioni maggiori rispetto a quello che sarebbe dovuto nascere all’interno di Rocca Cencia. Nel pomeriggio di giovedì sono stati convocati presso l’aula consiliare di viale Cambellotti alcuni dei comitati di quartiere che avevano presentato richiesta di incontro e tra questi: Colle Prenestino, Colle Monfortani, Ponte Di Nona, La Rustica, ACRU Colle del Sole e Due Colli, Finocchio. “Noi siamo contrari perché l’impianto sorgerebbe nelle immediate vicinanze di una scuola e di una chiesa, perché la sua presenza inciderebbe in maniera considerevole su una viabilità già profondamente compromessa e perché pensiamo che il territorio di Roma Est abbia già dato” ha detto al nostro giornale Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato Colle Prenestino che “vanta” sul suo territorio anche la presenza di un impianto per il trattamento degli sfalci…http://torri.romatoday.it