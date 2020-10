COVID-19 Buone pratiche

Al fine di offrire agli operatori sanitari, pazienti, cittadini e decisori gli elementi utili a combattere l’epidemia di COVID-19, nel rispetto delle norme vigenti e delle migliori evidenze disponibili, il CNEC ha predisposto questo spazio dedicato alla raccolta dei documenti scientifici più attendibili sull’emergenza sanitaria legata al focolaio di infezione da SARS-CoV-2.

La rassegna, in continuo aggiornamento, comprende revisioni sistematiche di letteratura, Linee Guida evidence e consensus based e position statements di organizzazioni scientifiche e agenzie sanitarie internazionali, oltre alle disposizioni del Ministero della Salute inerenti la malattia. Le tematiche affrontate vanno dalle questioni di prevenzione e controllo dell’infezione, in una prospettiva di salute pubblica, alla cura e assistenza dei singoli casi in ambito ospedaliero e territoriale, come pure l’appropriatezza d’uso delle risorse sanitarie e professionali, segnatamente nell’area critica (Terapie Intensive e Sub-Intensive). Sono inclusi anche documenti che affrontano le problematiche etiche di accesso alle cure in condizioni di limitata disponibilità di mezzi e personale sanitario…https://snlg.iss.it/