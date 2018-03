Fiori nei campi anziché pesticidi

Fiori al posto dei pesticidi nei campi di grano. Quello che sembra lo slogan di una associazione ambientalista è in realtà una sperimentazione che si sta facendo sul serio in Inghilterra e in Svizzera. Coriandolo, fiordaliso, grano saraceno, papavero e aneto vengono utilizzati per attrarre gli insetti che attaccano gli afidi e i parassiti più dannosi per la pianta.

Con risultati importanti: uno studio svizzero ha dimostrato che con l’utilizzo di questa pratica è stato abbattuto del 40% il numero delle larve di Oulema melanopus, un coleottero ghiotto di foglie di cereali. Di conseguenza anche i danni provocati alla coltura sono diminuiti – del 61% – rispetto ad altri campi in cui non erano stati piantati fiori.

Le strisce fiorite piantate al bordo dei campi hanno però un limite: gli insetti “buoni” che ospitano non riescono a raggiungere le aree più interne della coltivazione, che hanno comunque bisogno di essere trattate con pesticidi. Ma i macchinari più recenti usati per la raccolta sono sempre più precisi e consentono di mietere il grano senza toccare i fiori.

In Inghilterra, infatti, un nuovo studio del Centre for Ecology and Hydrology sta cercando di verificare se gli insetti portati da margherite, trifoglio dei prati, fiordaliso scuro e carota posti nel bel mezzo di campi coltivati abbiano davvero gli effetti benefici sperati. Queste ricerche si inseriscono in un filone più ampio: un autorevole studio francese sostiene che al diminuire dell’uso di pesticidi, produttività e redditività dei raccolti non calano e, anzi, spesso aumentano.

In Italia, agricoltura biodinamica e biologica a parte, l’introduzione di strisce fiorite non è molto utilizzata in colture estensive da reddito. Ma il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) sta portando avanti diversi studi e sperimentazioni con le cosiddette “colture di servizio agroecologico (Csa)”, non da reddito. Sono specie spesso usate come sovescio, come la veccia o il favino, o mix con altre specie e famiglie, inclusi i fiori spontanei. Lo scopo è sempre quello di aumentare la biodiversità dell’ambiente agrario per evitare la diffusione di malattie e il proliferare parassiti e infestanti…http://www.nationalgeographic.it