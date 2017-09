Prosegue l’intervento dei tecnici di Arpa Lombardia a Mortara, dove il 6 settembre si è sviluppato un incendio all’interno della ditta Eredi Bertè, che tratta rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nella mattinata di oggi verrà prelevato il campione ad alto volume installato per determinare la presenza di microinquinanti. Per le diossine i risultati delle analisi saranno disponibili entro 72 ore dalla consegna al laboratorio Arpa.

Incendio in corso a Mortara (PV)

Dagli ultimi aggiornamenti sui dati relativi agli inquinanti convenzionali monitorati dalle stazioni della qualità dell’aria di Mortara, Parona e Vigevano, che misurano biossidi di zolfo, ossidi di azoto, Pm10, non si evidenziano anomalie riconducibili all’incendio in corso. Gli andamenti delle concentrazioni degli inquinanti osservati rientrano infatti nella tipica variabilità stagionale. Tutti i valori assoluti sono ben al di sotto dei rispettivi limiti di legge.

La ditta Eredi Bertè è una nuova AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed è stata inserita nella programmazione dei controlli a far data dal 2016 (in precedenza il controllo era in carico alla Provincia).