Inquinamento: misure di salvaguardia emissioni

Il 30 novembre 2017, il Comitato sui cambiamenti climatici ha approvato le misure di salvaguardia per il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE. Gli Stati hanno approvato un’emendamento per attuare misure di salvaguardia per proteggere l’integrità ambientale, anche alla luce dell’abbandono del Regno Unito dalla UE….Le misure prevedono la marcatura e la limitazione dell’uso delle quote rilasciate dal Regno Unito a decorrere dal 1 ° gennaio 2018, a meno che il diritto dell’Unione non cessi di applicarsi nel Regno Unito entro il 30 aprile 2019 o sia sufficientemente garantito che la restituzione delle quote abbia luogo in modo giuridicamente esecutivo entro e non oltre il 15 marzo 2019….

È importante sottolineare che le misure di salvaguardia proposte non pregiudicano alcun accordo futuro nel contesto dei negoziati con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 del trattato.

La Commissione presenterà ora il progetto di regolamento che modifica il regolamento del registro al Parlamento europeo e al Consiglio per il controllo. Non appena entrambe le istituzioni confermeranno di non sollevare obiezioni, la Commissione adotterà e pubblicherà il regolamento, al termine del quale entrerà direttamente in vigore….Il seguente articolo proviene da https://ec.europa.eu/