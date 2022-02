La Great Green Wall è un movimento guidato dall’Africa con un’ambizione epica di far crescere una meraviglia naturale di 8.000 km del mondo attraverso l’intera larghezza dell’Africa.

Dopo un decennio e circa il 15% in corso, l’iniziativa sta già riportando in vita i paesaggi degradati dell’Africa a una scala senza precedenti, fornendo sicurezza alimentare, posti di lavoro e un motivo di soggiorno per i milioni di persone che vivono lungo il suo cammino.

Il Muro promette di essere una soluzione convincente alle numerose e urgenti minacce non solo per il continente africano, ma per la comunità globale nel suo insieme, in particolare il cambiamento climatico, la siccità, la carestia, i conflitti e le migrazioni.

Una volta completata, la Grande Muraglia Verde sarà la più grande struttura vivente del pianeta, 3 volte più grande della Grande Barriera Corallina.

MIGLIORARE MILIONI DI VITE

La Grande Muraglia Verde sta mettendo radici nella regione africana del Sahel, all’estremità meridionale del deserto del Sahara, uno dei luoghi più poveri del pianeta.

Più che in qualsiasi altra parte della Terra, il Sahel è in prima linea nel cambiamento climatico e milioni di abitanti stanno già affrontando il suo impatto devastante. Siccità persistenti, mancanza di cibo, conflitti per l’esaurimento delle risorse naturali e migrazioni di massa verso l’Europa sono solo alcune delle molte conseguenze.

Eppure, le comunità dal Senegal a ovest a Gibuti a est stanno reagendo.

Dalla nascita dell’iniziativa nel 2007, la vita ha iniziato a tornare sulla terra, apportando maggiore sicurezza alimentare, posti di lavoro e stabilità alla vita delle persone…https://www.greatgreenwall.org/