La promozione delle comunità energetiche: il percorso intrapreso dalla Regione Piemonte

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE

Le Comunità Energetiche sono:

– Soggetti senza finalità di lucro

– Composte da soggetti pubblici e privati

– Proposte dai comuni mediante protocolli di intesa

_ Qualificate come produttori se annualmente l’energia prodotta è autoconsumata

nella misura minima del 70% del totale

Finalità perseguite:

– promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e

territoriale

– agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate

principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza

energetica e di riduzione dei consumi energetici.

QUADRO NORMATIVO

Art. 71 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali)

Artt. 3 e 6 Statuto Regione Piemonte (principio di sussidiarietà e tutela del patrimonio naturale)

L.r. 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche)

– D.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 (Disposizioni attuative)

– D.d. 547 dell’8 ottobre 2019 (Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse)

– D.d. 97 del 12 marzo 2020 (Approvazione della graduatoria)

L.r. 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) →

art. 30 (sostegno alla realizzazione sul territorio montano di green communities, cooperative di comunità,

comunità energetiche)

Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)

Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 (Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)

Art. 42 bis d.l. 162 del 30 dicembre 2019 – l. 8 del 28 febbraio 2020 (c.d. milleproroghe)

Documento ARERA 112/2020/R/EEL attuativo dell’art. 42 bis

Decreto MISE 16 settembre 2020 (G.U. 285 del 16.11.2020) tariffa incentivante impianti a fonti rinnovabili

delle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Regole tecniche GSE (22.12.2020) – accesso a valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa

Artt. 5 e 12 d.d.l. Legge di delegazione europea 2019 – 2020 per il recepimento delle direttive europee