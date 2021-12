“Listen Responsibly – NoiseTracker” è la app di Amplifon che ti permette di misurare il livello dell’inquinamento acustico attorno a te.E’ l’espressione dell’impegno dell’azienda per la promozione di una nuova cultura dell’ascolto responsabile.E’ stata progettata per accompagnarti alla scoperta dell’importanza della prevenzione e del benessere uditivo, e ha bisogno del tuo contributo per generare una mappa condivisa sempre più precisa dell’ecologia acustica dei luoghi in cui viviamo. E’ disponibile gratuitamente per tutti i cittadini che vogliono diventare protagonisti attivi del progetto “Listen Responsibly”.Utilizzare l’app è semplice e intuitivo: ogni misurazione rileva il livello di decibel (dB) nell’ambiente circostante e permette di guadagnare dei “Punti Esperienza” per farti diventare pioniere dell’ascolto responsabile.Proteggi il tuo udito, condividi le tue misurazioni e divertiti con noi!…