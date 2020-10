L’UNICA APP CHE TI DICE COME DIFFERENZIARE OGNI SINGOLO PRODOTTO. E NON SOLO.

Junker è un’App che aiuta a fare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.

Una tecnologia mai applicata prima in questo settore!

Per la prima volta infatti l’intelligenza artificiale viene applicata a un assistente virtuale per la raccolta differenziata, che, sfruttando le più avanzate tecniche di riconoscimento immagine, identifica gli oggetti e i materiali di cui sono composti, comunicando in tempo reale all’utente le corrette modalità di conferimento…https://www.junkerapp.it/

I comuni abbonati