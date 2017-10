Le mappe interattive di Io non rischio

On line PicMap, la mappa delle piazze della campagna e le mappe sui rischi maremoto, alluvione e terremoto realizzate da Ingv in collaborazione con Esri Italia

Quest’anno navigare le mappe interattive sarà ancora più agevole e divertente, anche grazie alla nuova sezione chiamata PicMap, una web app che consente di condividere e geo-referenziare in tempo reale immagini e foto appena scattate, immagini e foto che diventano immediatamente esplorabili sulla mappa italiana. Inoltre, tutte le mappe sono state aggregate ed è quindi possibile passare dall’una all’altra con un semplice click. In calce trovate il link a questo aggregatore, che di fatto è una vera e propria Story Map che consente di esplorare tutte le mappe interattive.

All’interno è possibile trovare l’applicazione PicMap, la mappa delle piazze della campagna con i rispettivi link alle informazioni dettagliate di ogni iniziativa in ogni capoluogo, la mappa della pericolosità sismica, dei i forti terremoti avvenuti in passato, della storia sismica dei capoluoghi di provincia e della sismicità recente dal 2005 al 2017 registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV.

Nella mappa dedicata al rischio maremoto sono rappresentati gli eventi che hanno dato origine ai maremoti del passato, classificati in base alla loro intensità e differenziati in base alle diverse cause che li hanno innescati. Le mappe sul rischio alluvione raccontano la distribuzione geografica degli eventi di inondazione che hanno causato danni diretti alla persone, nel periodo 1965-2014, e il numero di eventi di inondazione per chilometro quadrato per ciascuna regione italiana nel periodo 1918-2001….http://iononrischio.protezionecivile.it