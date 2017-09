Esiste un interesse globale per l’impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e nei corsi d’acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica. L’EFSA ha compiuto un primo passo verso una futura valutazione dei potenziali rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di microplastiche e nanoplastiche negli alimenti, in particolare nei frutti di mare.

Il dott. Peter Hollman, precedentemente membro del gruppo di lavoro che ha assistito il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’EFSA nella redazione della dichiarazione sulla presenza di particelle di microplastica e nanoplastica negli alimenti, è ricercatore capo presso l’istituto di ricerca RIKILT nonché professore associato di nutrizione e salute, funzioni che ricopre presso l’Università di Wageningen nei Paesi Bassi. Il suo lavoro di ricerca riguarda tra l’altro la presenza, l’analisi e la tossicità delle microplastiche e delle nanoplastiche.

Cosa afferma l’EFSA nella dichiarazione?

Peter Hollman: L’EFSA ha esaminato in modo esaustivo la letteratura esistente in argomento, rilevando l’insufficienza dei dati relativi alla presenza, alla tossicità e al destino – ossia che cosa accade dopo la digestione – di tali materiali ai fini di una valutazione completa del rischio e rivelando che le nanoplastiche richiedono un’attenzione particolare. L’esame ha consentito all’EFSA di fare il punto sugli sviluppi scientifici in questo ambito, di individuare lacune in termini di dati e di conoscenze e di formulare raccomandazioni sulle priorità di ricerca per il futuro allo scopo di affrontarle…….http://www.efsa.europa.eu