Produzione di energia idroelettrica

I fiumi europei sono una fonte primaria di biodiversità e rappresentano una parte importante del nostro ricco patrimonio naturale. Tuttavia, nel corso dei decenni hanno attraversato grandi cambiamenti che ne hanno ridotto la resilienza e la capacità di

assolvere alle loro funzioni naturali, anche come habitat di specie selvatiche.

La maggior parte dei fiumi versa attualmente in stato di degrado e necessita di interventi di ripristino.

Riconoscendo l’allarmante perdita di biodiversità in Europa, i capi di Stato e di governo si sono posti l’ambizioso obiettivo di arrestare e invertire tale perdita entro il 2020.

Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 20204 che definisce il quadro politico per realizzare tale obiettivo.

Nell’aprile 2017 ha lanciato un nuovo piano d’azione5 volto a migliorare rapidamente l’attuazione pratica delle direttive Habitat e Uccelli e ad accelerare i progressi verso l’obiettivo della strategia Europa 2020 di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici.

Le direttive Uccelli e Habitat sono la chiave di volta della politica dell’UE a tutela della natura e della biodiversità: consentono a tutti gli Stati membri dell’UE di collaborare, entro un quadro legislativo comune, ai fini della conservazione delle specie e degli habitat più preziosi, vulnerabili e in pericolo in tutta la loro area di ripartizione naturale all’interno dell’UE, indipendentemente dalle frontiere politiche o amministrative.

L’obiettivo di fondo delle due direttive è di garantire che le specie e i tipi di habitat da esse protetti siano mantenuti e ripristinati in uno stato di conservazione soddisfacente in tutta la loro area di ripartizione naturale nell’UE…https://ec.europa.eu/