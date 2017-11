Ambiente e inquinamento

L’inquinamento, è un’alterazione dell’ecosistema dovuto ad una modificazione degli equilibri naturali, naturalmente in senso sfavorevole alla qualità della vita. L’uomo è la causa principale della corruzione dell’ambiente naturale, in modo particolare per l’immissione di sostanze non biodegradabili nocive nell’acqua, nel suolo e nell’aria e per l’irrazionale restituzione all’ambiente stesso dei rifiuti provenienti dalla sua attività fisiologica, dall’agricoltura e dall’industria.

L’inquinamento atmosferico è forse meno clamoroso di quello degli altri mezzi vitali, ma può essere più insidioso, dato che incide in maniera rilevante, sulla nostra salute.

L’aria non è una sostanza chimica, ma un miscuglio di gas. Non possiede una composizione costante, anzi i suoi componenti possono subire variazioni quantitative per cause naturali o artificiali.

Le riserve d’acqua non sono inesauribili: l’acqua è un bene indispensabile rinnovabile, ma limitato. L’inquinamento delle acque , sia superficiali che sotterranee, può avere origini diverse; le principali sono : domestica, agricola e industriale.