Economia circolare dei pannelli fotovoltaici: dal fine vita alla valorizzazione delle materie prime

La transizione energetica ha portato a una rapida diffusione degli impianti fotovoltaici, trasformando il sole in una delle principali fonti di energia rinnovabile. Tuttavia, l’aumento del numero di moduli installati pone una nuova sfida ambientale: la gestione dei pannelli fotovoltaici al termine della loro vita utile.

Un pannello fotovoltaico non deve essere considerato un semplice rifiuto, ma una risorsa da reinserire nei cicli produttivi. Questo principio rappresenta il cuore dell’economia circolare: ridurre il consumo di materie prime vergini, aumentare il recupero dei materiali e progettare prodotti più facilmente riutilizzabili e riciclabili.

Il ciclo di vita di un pannello fotovoltaico

Un modulo fotovoltaico tradizionale è composto principalmente da:

vetro (circa il componente prevalente in peso);

alluminio della cornice;

celle fotovoltaiche in silicio;

materiali polimerici di incapsulamento;

rame e altri metalli presenti nei collegamenti elettrici.

La vita media di un pannello può superare i 25 anni, ma al termine del periodo di funzionamento il modulo può ancora contenere materiali economicamente recuperabili. Il riciclo permette quindi di trasformare un potenziale rifiuto in una fonte secondaria di materie prime.

Il processo di recupero comprende generalmente:

smontaggio del modulo;

separazione della cornice in alluminio;

recupero del vetro;

trattamento delle celle fotovoltaiche;

recupero di silicio, rame e altri materiali.

L’obiettivo dell’economia circolare è superare il modello lineare “produzione-utilizzo-smaltimento” adottando un sistema basato su recupero, rigenerazione e reimmissione nel mercato.

La normativa europea: il ruolo della direttiva RAEE

A livello europeo i pannelli fotovoltaici rientrano nella disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il riferimento principale è la:

Direttiva 2012/19/UE sui RAEE (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment)

recepita in Italia attraverso:

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 – Il decreto stabilisce che i pannelli fotovoltaici siano considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche e introduce obblighi specifici per raccolta, trattamento e recupero.

La normativa distingue inoltre:

RAEE domestici: pannelli installati in impianti con potenza nominale inferiore a 10 kW;

RAEE professionali: pannelli installati in impianti con potenza uguale o superiore a 10 kW.

Responsabilità del produttore e principio di responsabilità estesa

Uno degli elementi fondamentali dell’economia circolare è il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR – Extended Producer Responsibility).

Questo principio stabilisce che chi immette un prodotto sul mercato deve contribuire alla gestione del suo fine vita.

Per i pannelli fotovoltaici ciò significa che i produttori devono garantire sistemi di raccolta e riciclo, anche attraverso consorzi riconosciuti, sostenendo economicamente le attività necessarie.

La responsabilità del produttore favorisce anche una progettazione più sostenibile, perché spinge le aziende a realizzare moduli:

più duraturi;

più facilmente smontabili;

con materiali recuperabili;

con minore impatto ambientale complessivo.

Il ruolo del GSE e degli impianti incentivati

Per gli impianti fotovoltaici che hanno beneficiato degli incentivi del Conto Energia, la gestione del fine vita dei moduli è stata collegata agli obblighi di riciclo.

In particolare, i decreti che regolavano il IV e V Conto Energia prevedevano l’adesione dei produttori a sistemi o consorzi capaci di garantire il corretto trattamento dei pannelli una volta dismessi.

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha avuto un ruolo nel controllo della documentazione relativa agli obblighi di gestione del fine vita.

Nuove prospettive: progettare pannelli fotovoltaici circolari

L’evoluzione dell’economia circolare non riguarda soltanto il riciclo finale, ma anche la fase iniziale di progettazione.

I principi dell’eco-design puntano a sviluppare prodotti:

più facilmente riparabili;

aggiornabili;

riciclabili;

con una maggiore durata operativa.

Il nuovo approccio europeo alla sostenibilità dei prodotti, attraverso il quadro dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), rafforza la logica secondo cui l’impatto ambientale deve essere valutato lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Vantaggi ambientali ed economici

La corretta gestione dei pannelli fotovoltaici permette di ottenere diversi benefici:

Riduzione dei rifiuti diminuisce il ricorso allo smaltimento in discarica.

Recupero delle materie prime

vetro, alluminio, rame e silicio possono essere reimpiegati.

Minore dipendenza dalle importazioni il recupero dei materiali strategici contribuisce alla sicurezza delle filiere industriali.

Nuove opportunità economiche nascono filiere dedicate alla raccolta, trattamento e riciclo dei moduli.