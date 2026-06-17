Seconda vita delle batterie: dal veicolo agli accumuli energetici

Una batteria automobilistica può perdere parte della sua capacità iniziale dopo molti anni di utilizzo, ma spesso mantiene caratteristiche sufficienti per altri impieghi.

Prima del riciclo può essere destinata alla cosiddetta second life, cioè una seconda vita in applicazioni meno impegnative rispetto alla trazione automobilistica.

Esempi di utilizzo:

sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici;

accumulo energetico domestico;

gestione dell’energia nelle reti elettriche;

sistemi di backup per aziende e infrastrutture.

Questo approccio consente di allungare il ciclo di vita della batteria e ridurre la richiesta di nuove materie prime.

Riciclo delle batterie: recuperare materiali preziosi

Quando una batteria non è più utilizzabile, entra nel processo di riciclo. Le tecnologie moderne permettono di recuperare una parte significativa dei materiali contenuti.

Le principali fasi sono:

messa in sicurezza della batteria, per evitare rischi elettrici e chimici;

smontaggio e separazione dei componenti;

trattamenti meccanici e chimici;

recupero dei metalli e delle materie prime seconde.

Il riciclo permette di ridurre la necessità di nuove estrazioni minerarie e favorisce la creazione di una filiera europea delle materie prime strategiche.

Normativa europea sulle batterie e sull’economia circolare

Il principale riferimento normativo europeo è:

Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

La norma introduce un approccio basato sull’intero ciclo di vita della batteria, dalla progettazione alla gestione del fine vita.

Tra gli obiettivi principali:

aumento della raccolta delle batterie esauste;

obblighi di recupero dei materiali;

maggiore tracciabilità delle batterie;

introduzione del passaporto digitale della batteria;

requisiti di sostenibilità nella produzione.

Il regolamento stabilisce inoltre obiettivi progressivi per il recupero di materiali come litio, cobalto, rame, piombo e nichel.

La normativa italiana sulla gestione dei veicoli fuori uso

Per quanto riguarda il veicolo nel suo complesso, il riferimento è:

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

La normativa disciplina la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli a fine vita, stabilendo obiettivi di recupero e riciclaggio dei materiali.

Con la crescita delle auto elettriche, questa disciplina deve integrarsi con quella specifica sulle batterie, considerando la presenza di componenti ad alto valore tecnologico.

Progettazione circolare delle auto elettriche

L’economia circolare non riguarda solo la fase finale del prodotto, ma anche la progettazione.

Le case automobilistiche stanno lavorando su:

batterie più facilmente smontabili;

maggiore durata dei componenti;

riduzione dell’utilizzo di materiali critici;

progettazione orientata al riciclo;

sistemi di monitoraggio dello stato della batteria.

Un veicolo progettato secondo i principi dell’economia circolare può essere recuperato più facilmente e generare meno rifiuti.

Vantaggi ambientali ed economici

L’economia circolare delle auto elettriche offre diversi benefici:

Riduzione dell’impatto ambientale meno estrazione di nuove materie prime;

minore produzione di rifiuti;

recupero di materiali strategici.

Sviluppo industriale

nascita di nuove filiere di riciclo;

maggiore autonomia europea sulle materie prime;

nuove competenze professionali.

Sostenibilità energetica

integrazione tra mobilità elettrica e fonti rinnovabili attraverso sistemi di accumulo.

Criticità e sfide future

Nonostante i progressi, rimangono alcune problematiche:

costi elevati dei processi di riciclo;

necessità di infrastrutture specializzate;

gestione della sicurezza delle batterie danneggiate;

miglioramento delle tecnologie di recupero.

La ricerca punta verso batterie con materiali più facilmente riciclabili e con minore dipendenza da elementi critici.